Садоводы объяснили, когда осенью нужно пересаживать пионы

Эти цветы нуждаются в перемене места каждые десять лет, и требуют при этом соблюдения определенных правил.

Пересаживать пионы нужно с сентября до ноября. Конкретные сроки зависят от климатических особенностей конкретного региона.

Примерный ориентир - две-три недели до наступления нулевой либо минусовой температуры. Для посадки нужно выбрать солнечные участки, исключающие застой дождевых либо талых вод.

Лучшие предшественники для пионов - томаты, огурцы, капуста, кабачки, которые получили за сезон изрядную дозу удобрений. Хорошо себя чувствуют цветы и после бобовых.

Пионы любят плодородный, рыхлый грунт, с нейтральной степенью кислотности. Посадочные ямы для этих растений нужно подготовить за 2-3 недели до пересадки. Идеальные диаметр лунки и глубина – 60 см. Расстояние между кустами - 2 метра. Выкопанные ямы нужно залить водой, а затем наполнить питательной почвенной смесью.

В качестве такой смеси садоводы советуют использовать универсальный грунт либо перегной, компост. При использовании вынутой из ямы земли ее наполовину нужно разбавить перегноем и добавить туда 350 гр. древесной золы.

Полезно обогатить место посадки минеральными удобрениями: суперфосфатом и сульфатом калия (по 1 ст. л. каждого на лунку). После ямки снова полить водой. Сульфат калия нужно добавлять лишь в случае, если не вносится зола.

Выкапывать куст пиона нужно аккуратно - отступив от крайних стеблей на 30 см, обкопать куст с разных сторон. При помощи лопаты раскачать растение, занести лопату под корень, и осторожно приподнять куст.

Корни отряхнуть, помыть водой. Если есть повреждения, следы заболеваний, такие части надо срезать. Потом - приступить к делению куста. Нужно, чтобы на каждой отделенной части были от трех до пяти почек замещения, и здоровые корневища.

Корневища следует на полчаса поместить в слабый раствор марганца, а образовавшиеся ранки - присыпать порошком активированного угля.

При посадке саженец поместить в центре ямы. Глубина, на которой разместились почки замещения, должна быть не более 4-х см. Растение присыпать почвосмесью, притрамбовать. В завершении пионы полить, замульчировать перегноем, торфом или опилками.