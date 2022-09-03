Из Гонконга массово уезжают жители, они сравнивают город с материковым Китаем

Когда-то рай для иностранцев, стремящихся жить и работать в самом сердце Азии, Гонконг сейчас теряет таланты историческими темпами.

В первой половине 2022 года общая численность населения города сократилась на 110 000 человек, что почти вдвое больше, чем за весь прошлый год. Люди, покидающие Гонконг, рассказали Insider, что бессистемная реакция правительства на Omicron стала для них последней каплей.

Они также сказали, что это заставило их осознать, как Гонконг, город, который они когда-то любили, становится таким же, как и любой другой городской центр материкового Китая, поэтому они попрощались с ним. В материковом Китае тактика Пекина заключалась в том, чтобы устранить любые следы вируса с помощью экстремальных ограничений. Местные власти будут вводить внезапные блокировки зданий, районов или даже целых городов для борьбы с неожиданными вспышками.

Эти ограничения быстро превратились в административные и медицинские кошмары для таких центров, как Шанхай, а также Сиань, где жителям приходилось неделями оставаться в своих домах, пока власти пытались найти способы обеспечить их едой и лекарствами, а также изолировать инфицированных.

Между тем жители Гонконга в основном избежали таких жестких ограничений в первые два года пандемии. Затем появился Omicron, и число случаев заражения в Гонконге резко возросло. Более 75 000 новых заражений были зарегистрированы за один день в феврале.

Ограничения становились все более бессистемными. Например, нельзя было собираться в группы более чем из двух человек — позже их стало четыре, — но можно было делать групповые фотографии, если все в них были в масках.

За нарушение этих правил можно было попасть в тюрьму на 6 месяцев. Власти также поручили людям ограничить частные собрания двумя домохозяйствами, но сказали, что никого проверять не будут.

Рестораны должны были соблюдать комендантский час в 18:00, который позже был продлен до 22:00, а затем до полуночи. Только те, кто получил не менее одной дозы признанных вакцин против COVID-19, могли пообедать.