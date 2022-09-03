Турция предложила посредничество в разрешении ситуации на Запорожской АЭС
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в субботу предложил выступить посредником в противостоянии вокруг Запорожской атомной электростанции на Украине, которая вызвала опасения по поводу атомной катастрофы.
В последние недели возросла тревога в связи с обстрелами территории крупнейшей в Европе атомной электростанции в Запорожье.
В субботу Эрдоган сказал своему российскому коллеге Владимиру Путину, что Турция может сыграть роль посредника в Запорожской атомной электростанции, как она это сделала в сделке по зерну.
Экспорт зерна через черноморские порты возобновился после того, как в июле Киев и Москва подписали соглашение с ООН и Турцией, выступившими гарантами.
О том, говорил ли Эрдоган с президентом Украины Владимиром Зеленским по поводу такого посредничества. Ничего не сообщается.
В прошлом месяце Эрдоган предупредил об опасности ядерной катастрофы, когда посетил Львов для переговоров с украинским лидером. Тогда он указал на необходимость избежать «еще одного Чернобыля».
На этой неделе Запорожье посетила группа из 14 человек из Международного агентства по атомной энергии, а глава Управления ООН по ядерному надзору Рафаэль Гросси заявил, что объект пострадал в результате боевых действий.
Представитель России в Вене Михаил Ульянов заявил, что шесть инспекторов МАГАТЭ останутся там на несколько дней, а еще двое будут находиться на станции на постоянной основе.
Опубликовано: Светлана Репина
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