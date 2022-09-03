Медуза: Кадыров может занять руководящий пост в Росгвардии

Журнал "Медуза" сообщает, что Рамзан Кадыров может стать главой Росгвардии после отставки с поста лидера Чечни.

3 сентября признанная в России СМИ-иноагентом газета "Медуза" со ссылкой на источник в администрации Путина сообщила, что Рамзан Кадыров может стать руководителем Росгвардии.

По данным "Медузы", это станет возможно после того, как Кадыров официально покинет пост лидера Чеченской республики после нахождения на нём в течение 15 лет.

Примечательно, что в тот же день Рамзан Кадыров записал видео, на котором он утверждает, что засиделся у власти и должен покинуть свой пост добровольно.