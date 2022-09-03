NASA перенесло запуск ракеты к Луне из-за неисправности при заправке топлива

NASA перенесло запуск сверхтяжелой ракеты-носителя SLS в рамках лунной миссии Artemis 1 из-за неисправности при заправке топлива.

3 сентября пресс-служба Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства сообщила, что запуск ракеты-носителя Space Launch System с кораблём Orion не состоялся из-за возникших при заправке топлива в основную ступень ракеты неисправностей, которые инженерам НАСА не удалось устранить.

Глава НАСА Билл Нельсон позже сообщил, что следующая попытка осуществить запуск сверхтяжелой ракеты-носителя в рамках миссии «Артмеда – 1» предположительно может произойти в октябре этого года.