Организаторы митинга в Праге требуют отставки правительства Чехии до 25 сентября

Устроившие митинг в Чехии заявили, что требуют отставки Кабинета министров страны.

3 сентября на Вацлавской площади в Праге состоялся массовый антиправительственный митинг, в котором приняли участие более ста тысяч местных жителей.

Сами организаторы протеста заявили, что требуют отставки всего Кабинета министров Чехии во главе с Петром Фиалой до 25 сентября 2022 года.

Примечательно, что организаторы также угрожают не подчиняться властям и радикализировать протесты после 28 сентября в случае, если правительство не уйдёт в отставку.

Опубликовано: Ткачёв Андрей

 

 





 

 

 

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