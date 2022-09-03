Организаторы митинга в Праге требуют отставки правительства Чехии до 25 сентября
Устроившие митинг в Чехии заявили, что требуют отставки Кабинета министров страны.
3 сентября на Вацлавской площади в Праге состоялся массовый антиправительственный митинг, в котором приняли участие более ста тысяч местных жителей.
Сами организаторы протеста заявили, что требуют отставки всего Кабинета министров Чехии во главе с Петром Фиалой до 25 сентября 2022 года.
Примечательно, что организаторы также угрожают не подчиняться властям и радикализировать протесты после 28 сентября в случае, если правительство не уйдёт в отставку.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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