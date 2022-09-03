В Китае пытаются запретить артистам использовать имена на иностранных языках

Китайский сценарист Ван Хайлинь заявил в своем Weibo, что по требованию Китайского национального управления радио и телевидения (NRTA) китайским артистам не разрешается использовать имена на иностранных языках.

Он объяснил, что это касается даже тех имен, которые просто похожи на иностранные, в том числе на японские.

Это заявление не подтверждено официально. Но пост китайской актрисы Ла Му Ян Цзы в Weibo можно считать косвенным подтверждением.

Она объявила, что вернется к своему имени по рождению Ли Цзяци. Своим поклонника, которым трудно запомнить е имя, она предложила звать ее по прозвищу Сяо Ла.

Предполагаемый запрет не понравился китайским пользователям сети. Некоторые из них задались вопросом, изменит ли китайская государственная телекомпания CCTV свой логотип, состоящий из английских символов.

Другие считали это «излишеством» и высмеивали, что они могли бы также отменить уроки английского языка и запретить английские песни и зарубежные фильмы.

В ответ на бурную дискуссию Ван добавил, что это не новое правило. Еще 20 лет назад NRTA уже потребовало, чтобы субтитры не имели английских названий. Например, «Синди» нужно изменить на китайский эквивалент «Син Ди».

В прошлом году некоторые пользователи сети отметили, что новая линия метро в Пекине изменила названия станций.

Вместо того, чтобы называть его «XX Station», они использовали «XX Zhan», что является произношением «станции» на китайском языке.

Тогда пекинское метро ответило, что они начали менять названия некоторых станций в соответствии с требованиями Положения о географических названиях Китая и схемы Ханью Пиньинь.