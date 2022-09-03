В Берлине сосед напал на соседа с рыцарским мечом
В Берлине не выродились еще средневековые рыцари, к удивлению полиции им пришлось провести операцию по задержанию одного из них.
Сообщается, что 33-летний мужчина напал на своего соседа с мечом в Берлине-Марцане и серьезно ранил его. Получив три удара, 38-летний мужчина был госпитализирован с травмами запястья и спины, сообщила полиция в субботу.
В пятницу днем мужчины в многоквартирном доме на Виттенбергер-штрассе поссорились по неизвестным причинам. Полиция прибыла с большим отрядом и арестовала «крестоносца».
Во время обыска дома правоохранители обнаружили предполагаемое орудие преступления.
Задержанный пожаловался, что перед нападением сосед мужчина ударил его ногой в грудь. Он также подал жалобу. Соседи рассказали, что между мужчинами часто возникали споры.
Опубликовано: Тарас Медведев
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