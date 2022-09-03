Global Times: США получили выгоду от энергокризиса в Европе

Китайская газета Global Times утверждает, что американскому правительству выгоден энергетический кризис в европейском регионе.

В субботу китайское информагентство Global Times опубликовало статью, в которой обвинило США в получении дополнительной выгоды из-за украинского конфликта, после которого не только Вашингтон, но и страны Европы ввели антироссийские санкции.

По мнению журналистов Global Times, именно санкции против РФ привели к энергокризису в Евросоюзе, поскольку из-за экономических рестрикций в адрес Москвы Брюссель утратил полноценный доступ к российскому газу и нефти.

При этом в Global Times уверены, что теперь Соединённые Штаты нарастят поставки своего сжиженного природного газа в Евросоюз и существенно заработают на этом, поскольку ввиду логистических издержек американский газ дороже российского.