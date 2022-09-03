Global Times: США наживаются на энергетическом кризисе в Европе

США обвиняют в том, что они банально наживаются на кризисе в странах Евросоюза.

Вашингтон пытается заработать на энергетическим кризисе в странах Европейского Союза.

Так пишет о ситуации в мире знаменитое издание Global Times. Оно обвиняет Штаты в том, что те наживаются на кризисе. /p>

После того, как Европа ввела запрет на импорт энергоносителей из России, многие страны пытаются максимально "закупиться" ими до начала действия запрета.

Штаты же в этой ситуации убеждают своих европейских партнеров наращивать закупки газа именно у них.