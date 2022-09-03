Global Times: США наживаются на энергетическом кризисе в Европе
США обвиняют в том, что они банально наживаются на кризисе в странах Евросоюза.
Вашингтон пытается заработать на энергетическим кризисе в странах Европейского Союза.
Так пишет о ситуации в мире знаменитое издание Global Times. Оно обвиняет Штаты в том, что те наживаются на кризисе. /p>
После того, как Европа ввела запрет на импорт энергоносителей из России, многие страны пытаются максимально "закупиться" ими до начала действия запрета.
Штаты же в этой ситуации убеждают своих европейских партнеров наращивать закупки газа именно у них.
Опубликовано: Николай Скира
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