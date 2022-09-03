Эрдоган предостерегает Грецию «Не заходить слишком далеко»

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предупредил Грецию «Не заходить слишком далеко» на фоне усиления напряженности из-за территориальных споров между двумя союзниками по НАТО.

“Оккупация Грецией островов Эгейского моря не является нашей заботой”, - заявил Эрдоган в субботу в провинции Самсун на побережье Черного моря. “Когда придет время, мы сделаем то, что необходимо. Как мы говорим, внезапно мы можем прийти за одну ночь”.

Турецкое правительство раздражено тем, что оно рассматривает как растущее наращивание греческой военной мощи на островах вблизи своего побережья, военную поддержку Греции Западом и растущее военное присутствие США в приграничных городах Греции. Турция также обвинила греческие истребители в блокировке систем радиолокационного наведения на турецкие истребители, которые, по ее словам, находились в международном воздушном пространстве.