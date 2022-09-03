Китай угрожает контрмерами поскольку США готовят пакет вооружений для Тайваня

Китай пригрозил “контрмерами” в субботу после того, как США одобрили потенциальную продажу оружия Тайваню на сумму 1,1 миллиарда долларов.

Это позволит повысить способность самоуправляемого острова поражать цели издалека и отслеживать входящие удары.

По словам представителя Госдепартамента, значительный пакет, включающий 60 противокорабельных ракет и 100 ракет класса “воздух–воздух”, поможет Тайваню “модернизировать свои вооруженные силы“ и "поддерживать надежный оборонительный потенциал". Это самая крупная такая помощь, одобренная при президенте Джо Байдене.

Но этот шаг вызвал гнев Пекина, который считает Тайвань своей территорией, хотя он никогда там не правил. Лю Пэнъю, представитель посольства Китая в Вашингтоне, заявил, что это “серьезно ставит под угрозу китайско-американские отношения, а также мир и стабильность по ту сторону Тайваньского пролива”.