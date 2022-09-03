Джабаров призвал перенести штаб-квартиру ООН из США в другую страну

Российский сенатор Владимир Джабаров утверждает, что штаб-квартира Организации объединённых наций должна сменить страну дислокации.

В субботу сенатор Совета федерации России Владимир Джабаров публично заявил, что ООН следует перенести свою штаб-квартиру за пределы Соединённых Штатов, поскольку Вашингтон влияет на непредвзятость организации.

По мнению Джабарова, головной офис ООН может быть размещён в неком нейтральном государстве вроде Австрии или Швейцарии, которая славится своим нейтралитетом.

При этом Владимир Джабаров напомнил, что Россия является одним из государств-основателей ООН, однако не может принимать участие в заседании Генассамблеи организации из-за давления США.