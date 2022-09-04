«Аль-Каида» опубликовала видео с заложником, сотрудником ООН в Йемене
Джихадистская группировка «Аль-Каида на Аравийском полуострове» (Aqpa) опубликовала видеозапись похищения бангладешского сотрудника ООН в Йемене.
Похищение было совершено в феврале, сообщила в субботу американская организация SITE, специализирующаяся на наблюдении за радикальными группировками.
В феврале ООН заявила, что пятеро ее сотрудников, возвращавшихся в Аден после «полевой миссии», были похищены в провинции Абьян.
Конфликт в Йемене развивается с 2014 года, здесь правительственные силы, поддерживаемые, в частности, соседней Саудовской Аравией, противостоят повстанцам-хуситам, поддерживаемым Ираном. Там также действуют вооруженные группировки, включая «Аль-Каиду».
На видео мужчина, назвавшийся Акамом Софиол Анамом и идентифицированный SITE как «директор по безопасности ООН» в Йемене, призывает своего работодателя выполнить требования джихадистской группировки, о которых до сих пор ничего не известно. Заложник утверждает, что его жизни, а также жизни его коллег угрожает опасность, и говорит, что у него "серьезная проблема со здоровьем, которая требует немедленного внимания ".
Созданная в 2009 году группировка Aqpa считается в США самым опасным ответвлением джихадистской сети. Aqpa воспользовалась хаосом, вызванным войной в Йемене, и совершает нападения на хуситов и правительственные войска. Организация также взяла на себя ответственность за теракты в США и Европе, такие как нападение на журнал Charlie Hebdo в 2015 году в Париже, но в последние годы потерпела многочисленные поражения, теряя территории влияния и боевиков.
Опубликовано: Тарас Медведев
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