Трамп заявил своим сторонникам, что «Джо Байден — враг государства»

Трамп ответил на недавние нападки Байдена на него и его сторонников, когда Байден обвинил Трампа в «экстремизме» и «нападках на демократию».

За два месяца до выборов в Конгресс экс-президент США Дональд Трамп усилил нападки на своего преемника Джо Байдена. «Он (Джо Байден) — враг государства», — заявил Трамп во время субботнего ночного митинга в Уилкс-Барре, штат Пенсильвания.

Речь Байден в Пенсильвании Трамп окрестил, как «самую злобную, ненавистную и вызывающую разногласия речь, которую когда-либо произносил американский президент».

«Враг государства, — крикнул Трамп тысячам сторонников, — это он (Байден) и группа, которая его контролирует и которая окружает его».

В своем почти двухчасовом выступлении Трамп неоднократно говорил о рейде ФБР на его собственность в Мар-а-Лаго (Флорида). ФБР и министерство юстиции превратились в «злобных монстров, контролируемых левыми негодяями, юристами и средствами массовой информации, которые указывают им, что делать», сказал Трамп.

Трамп обвинил ФБР в «коррупции». Касаясь своего дела, он говорил о «взломе домов политических оппонентов». Он жаловался, что сотрудники ФБР обыскали комнату его 16-летнего сына Бэррона и обыскали «чулан первой леди, ее ящики и все остальное». Трамп заявил, что весь мир наблюдал за рейдом и был «шокирован».