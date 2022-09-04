У немецкой разведки  BND нет никаких признаков того, что Путин вот-вот потеряет власть

Федеральная разведывательная служба (BND) модернизировала свое российское управление с точки зрения персонала и технологий из-за войны против Украины.

Об этом заявил ее президент Бруно Каль в интервью WELT AM SONNTAG. По данным его агентства, Владимир Путин фактически предполагал, что война продлится всего несколько дней и закончится сменой режима в Киеве. Однако, по словам Каля, в настоящее время у BND нет никаких признаков того, что президент России может потерять свою власть в обозримом будущем.

По данным ряда западных спецслужб, в войне, которая продолжается уже более полугода, погибло до 20 000 российских солдат и более 50 000 получили ранения. Цифра значительно отличается от последнего официального заявления Кремля от марта, в котором говорилось о 1351 погибшем.

BND уже сосредоточилась на Москве во время холодной войны. Даже после 1990 года Россию никогда не упускали из виду, пояснил Каль. Спецслужба всегда очень внимательно следила за действиями Кремля и знала, что Путин не будет уклоняться от применения насилия для достижения своих целей. Поэтому вторжение России в Украину не было неожиданным. Этим Каль противоречит сообщению Washington Post, из-за которого создается впечатление, что BND ничего не знала о неминуемом российском вторжении.

Далее Каль сказал, что на службу внешней разведки стали смотреть по-другому после поворотного момента, провозглашенного канцлером Олафом Шольцем. В прошлом о BND обычно сообщали только тогда, когда были сбои или скандалы. Это меняется. «Мы — нормальная часть повседневного правительства, а не инородное тело — как во всех демократиях. Важно знать, что замышляют наши противники».

Весной BND добилась заметных успехов: тогда она информировала членов парламента на секретных заседаниях о свидетельствах зверств, совершенных русскими солдатами в Буче, и тем самым представила доказательства убийства мирных жителей.

По словам ее президента, BND в настоящее время занимается гибридной войной Кремля. К ним относятся кибератаки и кампании по дезинформации, происхождение которых служба хочет выяснить. Прежде всего, Путин подогревает опасения немцев по поводу суровой зимы. У органов безопасности есть информация, что Россия оказывает влияние на протестное движение.

По данным Федерального ведомства по защите конституции (BfV), Москва пытается распространять ложную информацию, чтобы подогреть страхи перед возможным существованием, угрожающим нехваткой энергии или продовольствия. Президент BfV Томас Хальденванг предупреждает, что Россия хочет разделить немецкое общество. Федеральный министр внутренних дел Нэнси Файзер, однако, считает, что «российскую ложь не поймаешь».

В настоящее время Путин подогревает дискуссию о вводе в эксплуатацию газопровода «Северный поток — 2» по Балтийскому морю. Во время недавнего визита в Иран он сказал: «Но что касается газа, то у нас еще есть готовый маршрут — это «Северный поток — 2». Мы можем его запустить». Каль предупреждает, что любой, кто поддерживает это требование, становится инструментом пропаганды.

По словам Каля, BND интересует не только Кремль. Например, есть данные из Афганистана о том, что террористическая организация «Исламское государство» (ИГ) восстанавливает силы. Информации о том, что немцы присоединяются к ИГ, до сих пор нет. «Но угроза международного терроризма по-прежнему велика», — сказал Каль.