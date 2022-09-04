Япония увеличила расходы на оборону до рекордных цифр на фоне угрозы со стороны Китая

Гиперзвуковое оружие, крылатые ракеты большой дальности и рекордный военный бюджет - после десятилетий затаившихся сил самообороны Японии активно готовятся к возможной войне.

“Китай пытается изменить статус-кво в регионе с помощью силы, и сейчас он координирует свои действия с российскими военными”, - заявил The Telegraph Фумио Охта, отставной адмирал японских морских сил самообороны и бывший глава штаба военной разведки.

“Тем временем Северная Корея продолжает запускать баллистические ракеты и, как ожидается, проведет еще одно ядерное испытание в ближайшие недели”.

Министерство обороны на этой неделе запросило рекордные 5,6 трлн иен (34,5 млрд фунтов стерлингов) в бюджете на следующий год, по сравнению с 5,45 трлн иен годом ранее.

Ожидается, что эта цифра еще больше увеличится до 6,5 трлн иен, когда в конце этого года будет включен ряд дополнительных закупок, что составит примерно 1,2% ВВП.