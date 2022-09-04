Нарендра Моди вводит в эксплуатацию первый в Индии военный авианосец

Премьер-министр Индии Нарендра Моди ввел в эксплуатацию первый в стране авианосец местной постройки "Викрант" из-за опасений, что Китай пополнит свой собственный авианосный флот.

“Это пример стремления правительства сделать оборонный сектор Индии самодостаточным”, - сказал он.

Авианосец британского происхождения был впервые куплен Индией у Великобритании в 1957 году. Впоследствии его строительные работы были завершены, и в 1961 году он был введен в эксплуатацию в ВМС Индии как INS Vikrant.

Он сыграл важную роль в нескольких военных операциях, включая Освободительную войну Бангладеш против Пакистана в 1971 году, прежде чем был выведен из эксплуатации в 1997 году.

Военный корабль водоизмещением 47 400 тонн будет полностью введен в эксплуатацию к концу 2023 года после прохождения посадочных испытаний на истребителе МиГ-29К.