Нарендра Моди вводит в эксплуатацию первый в Индии военный авианосец
Премьер-министр Индии Нарендра Моди ввел в эксплуатацию первый в стране авианосец местной постройки "Викрант" из-за опасений, что Китай пополнит свой собственный авианосный флот.
“Это пример стремления правительства сделать оборонный сектор Индии самодостаточным”, - сказал он.
Авианосец британского происхождения был впервые куплен Индией у Великобритании в 1957 году. Впоследствии его строительные работы были завершены, и в 1961 году он был введен в эксплуатацию в ВМС Индии как INS Vikrant.
Он сыграл важную роль в нескольких военных операциях, включая Освободительную войну Бангладеш против Пакистана в 1971 году, прежде чем был выведен из эксплуатации в 1997 году.
Военный корабль водоизмещением 47 400 тонн будет полностью введен в эксплуатацию к концу 2023 года после прохождения посадочных испытаний на истребителе МиГ-29К.
Опубликовано: Силивончик Алина
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