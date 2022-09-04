Премьер-министр Чехии: акция протеста спровоцирована пророссийскими силами
Премьер-министр Чехии Петр Фиала сказал, что акция протеста в Праге дело рук пророссийских сил.
Нежданная для Чехии акция протеста вспыхнула в субботу, 3 сентября.
На митинге присутствовало более 70 тысяч протестующих по словам властей, которые уверены, что данная акция была сделана руками пророссийских партий.
“На Вацлавской площади созвали демонстрацию силы, которые отчасти являются ответвлением пророссийской направленности и позиции которых близки к экстремистским. Они отстаивают интересы, противоречащие интересам Чехии”, – заявил Фиала.
Мы будем предпринимать меры, и кто этого просто так не оставит - заявил премьер-министр.
Опубликовано: Силивончик Алина
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