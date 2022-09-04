Глава немецкой партии ХДС предрек коллапс экономике Германии грядущей зимой

В Германии может наступить коллапс уже грядущей зимой, считают в парламенте страны.

Германия стоит перед угрозой полного коллапса уже через несколько месяцев.

Такое мнение выразил глава немецкой партии Христианско-демократический союз Фридрих Мерц.

По его словам, если отключить три оставшиеся атомные электростанции, энергосеть страны будет перегружена.

"Существует угроза полной перегрузки электросети осенью и зимой и недостаточного снабжения электричеством", - заявил Мерц.