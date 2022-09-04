Глава немецкой партии ХДС предрек коллапс экономике Германии грядущей зимой
В Германии может наступить коллапс уже грядущей зимой, считают в парламенте страны.
Германия стоит перед угрозой полного коллапса уже через несколько месяцев.
Такое мнение выразил глава немецкой партии Христианско-демократический союз Фридрих Мерц.
По его словам, если отключить три оставшиеся атомные электростанции, энергосеть страны будет перегружена.
"Существует угроза полной перегрузки электросети осенью и зимой и недостаточного снабжения электричеством", - заявил Мерц.
Опубликовано: Николай Скира
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
В Праге стартовал антиправительственный митинг из-за роста цен на газ
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль собирается посетить Германию, 4 сентября
Минобороны РФ: армия Украины попыталась захватить Запорожскую АЭС
Трамп произнес фразу Владимира Ленина, комментируя выборы в США
Кива: в Киеве зреет военный переворот из-за приказа Зеленского о наступлении на Херсон