Россия предупреждает Молдову о войсках в Приднестровье
Министр иностранных дел РОССИИ Сергей Лавров предупредил Молдову, чтобы она не подвергала опасности свои войска и не подвергалась риску нападения.
Российские войска дислоцируются в отколовшемся регионе Приднестровье с 1990-х годов.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров на этой неделе предупредил Молдову не подвергать опасности российские войска, дислоцированные в Приднестровье, пророссийском сепаратистском регионе на востоке страны, заявив, что это может спровоцировать военную конфронтацию.
Несколькими часами ранее Лавров обвинил проевропейского президента Молдовы Майю Санду в блокировании переговоров по урегулированию приднестровского конфликта. "Приднестровье и Россия поддерживают прямой диалог, но, судя по заявлениям президента Майи Санду и ее команды, они не хотят такого диалога, поскольку США и ЕС направляют их отказаться от переговоров", - сказал Лавров.
Опубликовано: Силивончик Алина
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