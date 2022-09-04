Россия предупреждает Молдову о войсках в Приднестровье

Министр иностранных дел РОССИИ Сергей Лавров предупредил Молдову, чтобы она не подвергала опасности свои войска и не подвергалась риску нападения.

Российские войска дислоцируются в отколовшемся регионе Приднестровье с 1990-х годов.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров на этой неделе предупредил Молдову не подвергать опасности российские войска, дислоцированные в Приднестровье, пророссийском сепаратистском регионе на востоке страны, заявив, что это может спровоцировать военную конфронтацию.

Несколькими часами ранее Лавров обвинил проевропейского президента Молдовы Майю Санду в блокировании переговоров по урегулированию приднестровского конфликта. "Приднестровье и Россия поддерживают прямой диалог, но, судя по заявлениям президента Майи Санду и ее команды, они не хотят такого диалога, поскольку США и ЕС направляют их отказаться от переговоров", - сказал Лавров.