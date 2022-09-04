Трамп процитировал Ленина, говоря о выборах в США
Дональд Трамп процитировал Владимира Ленина, когда выступал с речью о выборах в США.
Экс-президент Соединенных Штатов Америки высказался об избирательном процессе в стране и удивил многих.
Дело в том, что Трамп во время своего выступления произнес цитату Владимира Ильича Ленина.
Эта цитата гласит, что гораздо более важный человек - это не кандидат, а тот, кто подсчитывает голоса. Сказал он это на митинге в штате Пенсильвания.
"Тот, кто считает голоса, гораздо важнее кандидата". Пожалуй, выходит, что это правда", - сказал Трамп.
Стоит отметить, что также эту цитату приписывают Иосифу Сталину.
Опубликовано: Николай Скира
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