Трамп процитировал Ленина, говоря о выборах в США

Дональд Трамп процитировал Владимира Ленина, когда выступал с речью о выборах в США.

Экс-президент Соединенных Штатов Америки высказался об избирательном процессе в стране и удивил многих.

Дело в том, что Трамп во время своего выступления произнес цитату Владимира Ильича Ленина.

Эта цитата гласит, что гораздо более важный человек - это не кандидат, а тот, кто подсчитывает голоса. Сказал он это на митинге в штате Пенсильвания.

"Тот, кто считает голоса, гораздо важнее кандидата". Пожалуй, выходит, что это правда", - сказал Трамп.

Стоит отметить, что также эту цитату приписывают Иосифу Сталину.