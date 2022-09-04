Американский генерал Киммит посоветовал Зеленскому срочно начать переговоры с РФ

По мнению военного, затягивание конфликта может привести к распаду страны и огромным последствиям для украинского народа.

Бригадный генерал армии США Марк Киммитт посоветовал Зеленскому сесть за стол переговоров с Путиным.

«Если и дальше затягивать конфликт на Украине, то это приведет к полному краху страны. Вашингтон передает Киеву старые модели вооружение. Это говорит о неспособности ВПК Запада производить оружие в нужных объемах для ВСУ», — пояснил Киммитт.

Генерал отметил, что поток вооружений поставляемых Западом Киеву скоро иссякнет и ВСУ не сможет проводить оборонительную линию, не говоря уже о каких-то победах на фронте.

Опубликовано: Тарас Медведев

 

 





 

 

 

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