По мнению военного, затягивание конфликта может привести к распаду страны и огромным последствиям для украинского народа.

Бригадный генерал армии США Марк Киммитт посоветовал Зеленскому сесть за стол переговоров с Путиным.

«Если и дальше затягивать конфликт на Украине, то это приведет к полному краху страны. Вашингтон передает Киеву старые модели вооружение. Это говорит о неспособности ВПК Запада производить оружие в нужных объемах для ВСУ», — пояснил Киммитт.

Генерал отметил, что поток вооружений поставляемых Западом Киеву скоро иссякнет и ВСУ не сможет проводить оборонительную линию, не говоря уже о каких-то победах на фронте.