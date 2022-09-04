Почему Газа является эпицентром израильско-палестинского конфликта

Сектор Газа сейчас является центральной точкой борьбы между Палестином и Израилем. Почему же так вышло?

С тех пор как исламистская группировка ХАМАС взяла под свой контроль Газу в 2007 году, небольшой перенаселенный анклав стал центром конфликта Израиля с палестинцами.

Тысячи жителей Газы погибли в результате израильских авиаударов, спровоцированных в основном ракетными обстрелами ХАМАСА.

Частые отключения электроэнергии, ужасающая нищета и постоянный страх новых бомбардировок заставили многих жителей Газы мечтать о побеге.

До 2006 года сектор Газа управлялся Палестинской администрацией, органом, созданным в соответствии с соглашениями Осло, который также управляет Западным берегом и в котором доминирует ФАТХ, основная фракция ООП.

В том году ХАМАС победил на выборах в законодательные органы, что привело к борьбе за власть с ФАТХОМ.

После нескольких месяцев боев ХАМАС одержал верх и взял под свой контроль Газу.

Израиль ответил введением постоянной блокады, заявив, что ему необходимо защитить свой народ от ХАМАСа, который стремится к уничтожению Израиля.

С тех пор Израиль и боевики ХАМАСА в Газе провели четыре значительных военных столкновения.

Израиль не желает снимать свою блокаду Газы, он закрыл границу и уничтожил туннели, используемые для контрабанды товаров в Газу, чтобы сдержать угрозу Египту со стороны базирующихся там боевиков.