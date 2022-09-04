Аvia.pro: российская атомная подводная лодка, способная нести ядерное оружие, находится уже в Средиземном море

4 сентября, на водах Средиземного море была обнаружена российская атомная подводная лодка, которая является крупнейшим носителем ядерного оружия.

Такая новость не могла не взбудоражить западные страны. Еще до этого были озвучены заявления, что Россия полностью готова к нанесению ударов, а сегодня есть страх, что она исполнить свой страшный приговор.

Не совсем ясно, о каком типе лодки идет речь, а также о времени ее прибывания в водах Средиземного моря.

Сейчас НАТО очень обеспокоено таким поворотом ситуации, однако никаких комментариев не поступало.