Стало известно, кто вызвал около сотни машин «Яндекс.Такси» в одну точку в Москве и устроил пробку на несколько часов
Утром 1 сентября в оживленном московском районе Фили образовалась большая пробка. Как оказалось, кто-то вызвал более 100 машин «Яндекс.Такси» по одному адресу – к гостинице «Украина».
На одном видео видно, как около 100 желтых машин, работающих на «Яндекс-такси», останавливаются на одной и той же оживленной дороге, которая проходит мимо гостиницы «Украина», забивая полосы.
Это вызвало затор на Кутузовском проспекте, который сохранялся по разным данным от 40 минут до нескольких часов.
Представитель Яндекса сообщил журналистам, что злоумышленники пытались нарушить работу сервиса заказа такси.
Ответственность за этот инцидент взяла на себя хакерская группа Anonymous. Об этом они сообщили в Twitter-аккаунте.
Anonymous – свободный альянс западных хакеров, ранее объявил цифровую войну России за ее противостояние с Украиной и ранее взламывал различные министерства и телеканалы.
Группа Anonymous ранее взяла на себя ответственность за кибератаки на несколько российских сайтов, включая принадлежащие Кремлю и Министерству обороны России.
Яндекс сообщил, что алгоритм обнаружения и предотвращения таких атак уже улучшен, чтобы предотвратить подобные инциденты в будущем.
Опубликовано: Светлана Репина
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