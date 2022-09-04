The Times: Полиция Британии готовится к разгону массовых протестов грядущей зимой

Китай постепенно переходит на уголь из-за засухи, несмотря на опасения экологов

Этим летом экстремальные погодные явления обрушились на страны по всему миру, и Китай не стал исключением. Здесь несколько недель продолжалась самая сильная жара за последние десятилетия.

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