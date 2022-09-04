The Times: Полиция Британии готовится к разгону массовых протестов грядущей зимой

Британские силовики готовятся разгонять массовые акции протестов, которые могут начаться зимой.

Как сообщает авторитетное западное издание The Times, полиция Великобритании готовится к массовым акциям протеста.

По данным источника, грядущей зимой могут начаться масштабные выступления недовольных на фоне повышения цен.

Страна столкнулась с небывалых масштабов экономическим кризисом кризисом, пишет издание.

"Полиция Великобритании разрабатывает экстренные меры реагирования и готовятся к нарушениям правопорядка этой зимой, поскольку страна столкнулась с небывалым экономическим кризисом", - говорится в сообщении.

Опубликовано: Николай Скира

 

 





 

 

 

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