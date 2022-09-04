Кремль ещё будет принимать решение о поездке Владимира Путина на G20

Пресс-секретарь президента России заявил о том, что решение об участии Владимира Путина еще не принято.

Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков заявил, что решение об участии Владимира Путина в G20 еще не принято, так как будет учтено множество факторов, в том числе и вопросы обеспечения безопасности.

Расширенный саммит с участием глав ведущих держав мира (G20) пройдет на острове Бали в Интодезии. США и Канада вынесли предложение об исключении России из G20, но оно не нашло поддержку у других государств.