Кремль ещё будет принимать решение о поездке Владимира Путина на G20
Пресс-секретарь президента России заявил о том, что решение об участии Владимира Путина еще не принято.
Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков заявил, что решение об участии Владимира Путина в G20 еще не принято, так как будет учтено множество факторов, в том числе и вопросы обеспечения безопасности.
Расширенный саммит с участием глав ведущих держав мира (G20) пройдет на острове Бали в Интодезии. США и Канада вынесли предложение об исключении России из G20, но оно не нашло поддержку у других государств.
Опубликовано: Максим Алексеев
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