Десятки тысяч протестующих вышли на улице в Чехии
Десятки тысяч протестующих из крайне правых и крайне левых объединили свои силы, чтобы выступить против прозападного чешского правительства страны в столице в субботу.
По оценкам полиции, толпа на центральной Вацлавской площади Праги насчитывала около 70 000 человек.
Протестующие требовали отставки нынешнего коалиционного правительства во главе с консервативным премьер-министром Петром Фиалой, критикуя его по ряду вопросов, в том числе за его прозападную политику.
Они осудили правительство за его поддержку санкций против России и обвинили его в неспособности справиться с растущими ценами на энергоносители.
Демонстранты также раскритиковали НАТО, Европейский Союз и план блока из 27 стран по сокращению выбросов парниковых газов и достижению климатической нейтральности.
Фиала сказал, что каждый имеет право на демонстрацию, но отметил, что протестующие выражают пророссийские взгляды, которые не в интересах Чешской Республики и ее граждан.
Правительство планирует созвать экстренное совещание стран ЕС на следующей неделе, чтобы найти единый подход к энергетическому кризису.
Чешская Республика входит в НАТО и в настоящее время председательствует в Европейском союзе.
Опубликовано: Светлана Репина
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