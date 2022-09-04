Десятки тысяч протестующих вышли на улице в Чехии

Десятки тысяч протестующих из крайне правых и крайне левых объединили свои силы, чтобы выступить против прозападного чешского правительства страны в столице в субботу.

По оценкам полиции, толпа на центральной Вацлавской площади Праги насчитывала около 70 000 человек.

Протестующие требовали отставки нынешнего коалиционного правительства во главе с консервативным премьер-министром Петром Фиалой, критикуя его по ряду вопросов, в том числе за его прозападную политику.

Они осудили правительство за его поддержку санкций против России и обвинили его в неспособности справиться с растущими ценами на энергоносители.

Демонстранты также раскритиковали НАТО, Европейский Союз и план блока из 27 стран по сокращению выбросов парниковых газов и достижению климатической нейтральности.

Фиала сказал, что каждый имеет право на демонстрацию, но отметил, что протестующие выражают пророссийские взгляды, которые не в интересах Чешской Республики и ее граждан.

Правительство планирует созвать экстренное совещание стран ЕС на следующей неделе, чтобы найти единый подход к энергетическому кризису.

Чешская Республика входит в НАТО и в настоящее время председательствует в Европейском союзе.