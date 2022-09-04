Скандал в ЕС: Польша требует от Германии 1,3 триллиона долларов
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил о том, что Германия будет приглашена на переговоры о репатриации дипломатическим путем.
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Берлин будет вызван на переговоры о репатриации за ущерб, который нацистская Германия причинила стране в годы Второй Мировой войны.
"Мы будем добиваться этого на всех возможных форумах, по всем возможным путям", — заявил чиновник.
Польша требует от Германии выплатить 1,3 триллиона долларов в качестве репатриации за ущерб, причиненный в годы войны. Моравецкий подчеркнул, что пока Германия не выплатит компенсацию, будет сохраняться огромное чувство несправедливости.
Опубликовано: Максим Алексеев
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