Скандал в ЕС: Польша требует от Германии 1,3 триллиона долларов

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил о том, что Германия будет приглашена на переговоры о репатриации дипломатическим путем.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Берлин будет вызван на переговоры о репатриации за ущерб, который нацистская Германия причинила стране в годы Второй Мировой войны.

"Мы будем добиваться этого на всех возможных форумах, по всем возможным путям", — заявил чиновник.

Польша требует от Германии выплатить 1,3 триллиона долларов в качестве репатриации за ущерб, причиненный в годы войны. Моравецкий подчеркнул, что пока Германия не выплатит компенсацию, будет сохраняться огромное чувство несправедливости.