Российская подлодка с ядерным вооружением вошла в Средиземное море
Подводная лодка военно-морских сил Российской Федерации вошла в акваторию Средиземного моря.
Российская подводная лодка, несущая ядерное вооружение, вошла в акваторию Средиземного моря.
Это событие взбудоражило страны НАТО и Европейского Союза, так как Россия может запросто нанести удар.
Напомним, что ранее в Средиземном море произошел другой инцидент - российские суда перекрыли путь кораблям НАТО.
Теперь же все страны НАТО в Европе находятся перед угрозой ядерного удара.
Опубликовано: Николай Скира
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