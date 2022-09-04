Российская подлодка с ядерным вооружением вошла в Средиземное море

Подводная лодка военно-морских сил Российской Федерации вошла в акваторию Средиземного моря.

Российская подводная лодка, несущая ядерное вооружение, вошла в акваторию Средиземного моря.

Это событие взбудоражило страны НАТО и Европейского Союза, так как Россия может запросто нанести удар.

Напомним, что ранее в Средиземном море произошел другой инцидент - российские суда перекрыли путь кораблям НАТО.

Теперь же все страны НАТО в Европе находятся перед угрозой ядерного удара.