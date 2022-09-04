Немецкие производители электроэнергии снижают производство из-за снижения уровня воды в Рейне

По информации Bloomberg, из-за снижения уровня воды в реке Рейн из-за засухи в Европе немецкие производители электроэнергии предупреждают о снижении производства на фоне проблем с поставками угля.

Из-за мелководья в ключевых руслах рек баржам труднее доставлять нужное количество угля, что угрожает способности электростанций накапливать его запасы перед зимой.

О проблемах с поставками уже сообщили немецкие коммунальные компании EnBW AG и Trianel GmbH.

Рейн является важной веной в цепочке поставок Европы, поскольку он обеспечивает торговые пути для таких товаров, как уголь, химикаты и зерно.

Между тем, спрос на уголь растет, поскольку производители электроэнергии пытаются возродить закрытые угольные электростанции, в то время как Россия сокращает потоки природного газа.

Согласно сообщению Reuters, правительство Германии на прошлой неделе предупредило, что проблемы с логистикой на реке могут привести к тому, что склады угля на юге страны, вероятно, не будут заполнены к зиме.

В документе Федерального министерства экономики и климата Германии сказано, чтоиз-за сильного сокращения внутренних перевозок накопленные запасы угля могут быстро сократиться.

Европейские фьючерсы на уголь на 2023 год выросли в пятницу на 2,2% до 320 долларов за тонну — более чем в три раза по сравнению с январем.