iPhone обогнал Android и занял большую часть рынка смартфонов в США
По данным аналитической компании Counterpoint Research, впервые в США используется больше iPhone, чем любого другого типа смартфона.
В первые дни существования iPhone доля iOS (тогда известной как iPhone OS) никогда не приближалась к 50%. В то время на рынке смартфонов доминировали такие компании, как Blackberry, Nokia и Motorola.
К 2010 году, через два года после своего дебюта, Android обогнала iOS по большему количеству установок. С тех пор мобильная операционная система Google является доминирующей силой на мировом рынке смартфонов, занимая более 70% рынка по состоянию на 2022 год.
iPhone всегда имел огромное присутствие в США по сравнению с другими рынками. Тем не менее, компания Google внимательно следит за ситуацией.
Джефф Филдхак, директор по исследованиям Counterpoint отмечает, что это важная веха, которую сейчас можно наблюдать в других богатых странах по всему миру.
На данный момент Apple доминирует на рынке смартфонов премиум-класса во втором квартале 2022 года, при этом на iPhone приходится 57% всех продаж в этом сегменте, и признаков замедления роста не наблюдается.
Apple достигла самой высокой доли на американском рынке смартфонов. Apple добилась успеха благодаря «активной установленной базе» iPhone — метрике, которая учитывает всех людей, использующих iOS-устройство после покупки бывшего в употреблении.
Опубликовано: Светлана Репина
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