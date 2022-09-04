"Долой Санду!": митингующие в Кишиневе требуют отставки президента Молдовы

Многочисленные сторонники молдавской оппозиции собрались у здания районного суда, где рассматриваются дела задержанных ранее активистов.

Многочисленные сторонники оппозиционной партии "Шор" собрались у здания районного суда в Кишиневе, где идут слушания по уголовным делам, задержанных ранее активистов.

Участники митинга требуют отставки президента страны Майи Санду, премьер-министра и всего правительства Молдавии. Митингующие скандировали: "Долой Санду!", "Отставка и свобода!".

Представитель партии "Шор" заявил, что власти боятся массовых протестов, поэтому проводят показательные суды для того, чтобы запугать оппозицию.