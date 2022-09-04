"Долой Санду!": митингующие в Кишиневе требуют отставки президента Молдовы
Многочисленные сторонники молдавской оппозиции собрались у здания районного суда, где рассматриваются дела задержанных ранее активистов.
Многочисленные сторонники оппозиционной партии "Шор" собрались у здания районного суда в Кишиневе, где идут слушания по уголовным делам, задержанных ранее активистов.
Участники митинга требуют отставки президента страны Майи Санду, премьер-министра и всего правительства Молдавии. Митингующие скандировали: "Долой Санду!", "Отставка и свобода!".
Представитель партии "Шор" заявил, что власти боятся массовых протестов, поэтому проводят показательные суды для того, чтобы запугать оппозицию.
Опубликовано: Максим Алексеев
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