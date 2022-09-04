Пилот, который угрожал врезаться на самолете в магазин Walmart, благополучно приземлился
Пилот, который пролетел над Walmart в Тупело, штат Миссисипи, и угрожал врезаться в него, приземлился, не причинив никаких травм ни себе, ни окружающим.
Согласно данным Northeast Mississippi Daily Journal, пилота зовут Кори Паттерсон. Диспетчер шерифа округа Бентон Конни Стрикленд подтвердила Associated Press, что подозреваемый находится под стражей правоохранительных органов.
В субботу магазин Tupelo Walmart был эвакуирован. Пилот, летевший над магазином, угрожал врезаться в него около 5 утра.
В пресс-релизе , размещенном на их официальной странице в Faceboo, полицейское управление Тупело первоначально заявило, что они говорили напрямую с пилотом и пытаются решить проблему.
Полицейское управление выпустило второе обновление около 8:35 утра, чтобы отметить, что ситуация все еще находится под наблюдением.
Несколько часов спустя, около 11:37, губернатор Тейт Ривз написал в Твиттере, что самолет над Норт-МС сел. ABC сообщила, что самолет совершил аварийную посадку в поле недалеко от Грейвстауна.
Сообщается, что пилота задержали сотрудники правоохранительных органов. Во время инцидента никто не пострадал.
Предполагается, что самолет, которым управлял пилот, был украден.
Опубликовано: Светлана Репина
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