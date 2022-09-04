Киевские власти угрожают школьным преподавателям, которые работают в Энергодаре
Руководитель города Энергодар Александр Волга рассказал о том, что киевские власти шантажирует и угрожает преподавателям города.
Напомним, что Энергодар располагается в Запорожье и на данный момент контролируется российскими войсками. Данную информацию предоставил мэр города Александр Волга.
“Бесцеремонность, хамство, угрозы и шантаж со стороны украинского правительства просто поражают. При этом для людей это ситуация совершенно не новая. Так было еще изначально, другой тактикой они и не пользуются — эта ситуация не новая. Она произошла с самого начала”, – заявил глава населенного пункта.
Украинские власти постоянно занимаются запугиванием мирного населения, при этом непосредственно преподавателей и родителей учащихся. Это считается важным вопросом, чтобы дети учились исключительно на украинском языке.
Опубликовано: Силивончик Алина
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