CNN: Джонсон пытается вернуть должность премьера Великобритании
Из-за многочисленных скандальных случаев, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон совет Министров вынудил уйти в отставку.
Однако он еще надеется на то, чтобы вновь вернуть свою должность. По мнению аудитории обозревателя CNN у Бориса Джонсона большие политические амбиции, которые могут иметь продолжение.
Однако британцы считают его политику нецелесообразной, поэтому его рейтинг нельзя назвать высоким.
Также есть вероятность, что если Борис Джонсон снова станет премьер-министром, то это может привести к большим проблемам экономического характера.
Опубликовано: Силивончик Алина
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