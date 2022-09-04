Песков: Путин может не поехать на саммит G20 из соображений безопасности

Дмитрий Песков утверждает, что Владимир Путин может не принять личного участия на саммите "Большой двадцатки" из-за опасений за собственную безопасность.

4 сентября глава пресс-службы московского Кремля Дмитрий Песков дал интервью российским журналистам, которые поинтересовались, поедет ли Владимир Путин на саммит G20 в Индонезии, который состоится в середине ноября.

По словам Пескова, в Кремле ещё не приняли окончательного решения по поводу поездки Путина на саммит "Большой двадцатки", и российский лидер может поучаствовать в мероприятии в дистанционном формате.

Дмитрий Песков уверяет, что в случае, если безопасности Владимира Путина ничто не будет угрожать, он посетит Индонезию с целью участия в саммите G20.