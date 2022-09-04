Металлургические заводы в Европе останавливают производство алюминия

Производство алюминия в Европе упало до самого низкого уровня с 1970-х годов. Инсайдеры отрасли говорят, что эскалация энергетического кризиса угрожает исчезновением значительных участков производства алюминия в регионе.

Металл, используемый в огромном количестве продуктов, от автомобильных рам и банок из-под газировки до баллистических ракет, производится путем нагревания сырья до его растворения.

Затем электрический ток нужно пропустить через котел, что делает производство очень энергоемким.

Для производства одной тонны алюминия требуется около 15 мегаватт-часов электроэнергии, что достаточно для питания пяти домов в Германии в течение года.

Некоторые металлургические заводы защищены государственными субсидиями, долгосрочными сделками с электричеством или доступом к собственным возобновляемым источникам энергии, но у остальных будущее неопределенное.

По мере падения производства сотни европейских производителей, изготавливающих из металла детали для немецких автомобилей или французских самолетов, все больше зависят от импорта, который может стать дороже.

Некоторые покупатели также стараются избегать металла из России, которая обычно является крупным поставщиком в Европу.

Исполнительный директор компании Concord Resources Ltd, занимающейся торговлей металлами Марк Хансен говорит, что когда алюминиевые предприятия закрываются, они уже больше не возвращаются.

Проблемы алюминиевого сектора представляют собой яркий пример того, что происходит в энергоемких отраслях Европы: по всему континенту производители удобрений, цементные заводы, сталелитейные заводы и заводы по выплавке цинка также закрываются, вместо того чтобы платить за газ и электричество по заоблачным ценам.