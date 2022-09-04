Россия на фоне отключения Северного потока наращивает поставки газа через Украину

Российская Федерация увеличивает объем поставок природного газа через территорию Украины.

Ранее российская газовая компания "Газпром" объявила о приостановке транзита газа по трубопроводу "Северный поток-1".

Причиной такого решения стали многочисленные поломки, которые требуют устранения.

Теперь же стало известно, что российская сторона начала наращивать транзит газа через территорию Украины.

"Газпром" увеличит поставки газа через Украину до 42,7 миллионов кубических метров, при этом сутками ранее было поставлено 41,3 миллиона.