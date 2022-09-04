The Washington Times назвала президента США Джо Байдена «хрестоматийным фашистом»

The Washington Times в своей публикации назвала президента Джо Байдена и демократическую партию США «хрестоматийными фашистами».

Американское издание The Washington Times в одной из своих публикаций высказало мнение о том, что президент Джо Байден и Демократическая партия превращаются в «хрестоматийных фашистов.

В материале приводятся сведения о том, что демократы подавляют любые проявления критики, распространяют дезинформацию и не гнушаются репрессиями.

Автор статьи указал на то, что правящая партия предложила увеличить численность судей Верховного суда и сама начала их назначать. Все эти меры свидетельствуют о явном стремлении демократов узурпировать власть в стране.