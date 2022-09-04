The Washington Times назвала президента США Джо Байдена «хрестоматийным фашистом»
The Washington Times в своей публикации назвала президента Джо Байдена и демократическую партию США «хрестоматийными фашистами».
Американское издание The Washington Times в одной из своих публикаций высказало мнение о том, что президент Джо Байден и Демократическая партия превращаются в «хрестоматийных фашистов.
В материале приводятся сведения о том, что демократы подавляют любые проявления критики, распространяют дезинформацию и не гнушаются репрессиями.
Автор статьи указал на то, что правящая партия предложила увеличить численность судей Верховного суда и сама начала их назначать. Все эти меры свидетельствуют о явном стремлении демократов узурпировать власть в стране.
Опубликовано: Максим Алексеев
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Шольц: РФ не является надёжным поставщиком энергоносителей и нарушает контракты
Gagadget: Китай презентовал уникальный беспилотник Wuzhen-8, способный поражать истребители
Взрыв на выставке боеприпасов в Чернигове ранил двух детей
The Times: полиция Британии готовится к масштабным протестам из-за экономического кризиса в стране
Минобороны РФ: армия Украины попыталась захватить Запорожскую АЭС