Китай постепенно переходит на уголь из-за засухи, несмотря на опасения экологов

Этим летом экстремальные погодные явления обрушились на страны по всему миру, и Китай не стал исключением. Здесь несколько недель продолжалась самая сильная жара за последние десятилетия.

Как и везде в мире, погода, ухудшенная изменением климата, оказала давление на энергетическую систему Китая.

Некоторые защитники окружающей среды опасаются, что это еще больше продлит зависимость крупнейшего в мире источника парниковых газов от угля, который по-прежнему составляет более половины его энергетического баланса.

Засуха высушила водохранилища почти наполовину, выведя из строя гидроэлектростанции в юго-западной провинции Сычуань, где 80% электроэнергии вырабатывается гидроэлектростанциями.

В разгар засухи производство гидроэлектроэнергии в Сычуани упало более чем на 50%. Провинция является крупнейшим производителем гидроэлектроэнергии в стране, на ее долю приходится 30% производства гидроэлектроэнергии Китая.

эта нехватка гидроэнергии породила у некоторых людей и официальных лиц в Китае мнение о том, что возобновляемые источники энергии, включая гидроэлектроэнергию, ненадежны.

Стране нужно больше базовой мощности, особенно от угля — ископаемого топлива, которое помогает справляться с такими экстремальными климатическими воздействиями, как засуха. В ответ на энергетический кризис в июле производство угольной электроэнергии увеличилось примерно на 6%.

Согласно данным Национальной комиссии по развитию и реформам по всей стране, электростанции ежедневно сжигали на 15% больше энергетического угля в течение первых двух недель августа, чем год назад.