Китай постепенно переходит на уголь из-за засухи, несмотря на опасения экологов
Этим летом экстремальные погодные явления обрушились на страны по всему миру, и Китай не стал исключением. Здесь несколько недель продолжалась самая сильная жара за последние десятилетия.
Как и везде в мире, погода, ухудшенная изменением климата, оказала давление на энергетическую систему Китая.
Некоторые защитники окружающей среды опасаются, что это еще больше продлит зависимость крупнейшего в мире источника парниковых газов от угля, который по-прежнему составляет более половины его энергетического баланса.
Засуха высушила водохранилища почти наполовину, выведя из строя гидроэлектростанции в юго-западной провинции Сычуань, где 80% электроэнергии вырабатывается гидроэлектростанциями.
В разгар засухи производство гидроэлектроэнергии в Сычуани упало более чем на 50%. Провинция является крупнейшим производителем гидроэлектроэнергии в стране, на ее долю приходится 30% производства гидроэлектроэнергии Китая.
эта нехватка гидроэнергии породила у некоторых людей и официальных лиц в Китае мнение о том, что возобновляемые источники энергии, включая гидроэлектроэнергию, ненадежны.
Стране нужно больше базовой мощности, особенно от угля — ископаемого топлива, которое помогает справляться с такими экстремальными климатическими воздействиями, как засуха. В ответ на энергетический кризис в июле производство угольной электроэнергии увеличилось примерно на 6%.
Согласно данным Национальной комиссии по развитию и реформам по всей стране, электростанции ежедневно сжигали на 15% больше энергетического угля в течение первых двух недель августа, чем год назад.
Опубликовано: Светлана Репина
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