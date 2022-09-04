СП: Китай разработал новый дрон CH-4, летающий со скоростью до 180 км/ч
Корпорация аэрокосмической науки Китая потратила несколько лет на то, чтобы создать мощнейший топливный двигатель специально для боевого беспилотника.
И вот сейчас можно полюбоваться на результат кропотливой работы.
Беспилотник CH-4, работающий на новом двигателе, взмыл в небо. Основным достижением данной техники будет то, что она развивает скорость до 180 км/ч, как крейсер. Также усовершенствованием является то, что он может свободно эксплуатироваться более 30 часов”, – говорится в публикации.
Китайские беспилотники имеют большую популярность среди африканских и арабских стран. Также их оценили по достоинству и Соединенные Штаты.
Опубликовано: Силивончик Алина
-
-
Металлургические заводы в Европе останавливают производство алюминия
Производство алюминия в Европе упало до самого низкого уровня с 1970-х годов. Инсайдеры отрасли говорят, что эскалация энергетического кризиса угрожает исчезновением значительных участков производства алюминия в регионе.Подробнее...
-
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
В Праге стартовал антиправительственный митинг из-за роста цен на газ
Россия на фоне отключения Северного потока наращивает поставки газа через Украину
Минобороны РФ: армия Украины попыталась захватить Запорожскую АЭС
Металлургические заводы в Европе останавливают производство алюминия
Кива: в Киеве зреет военный переворот из-за приказа Зеленского о наступлении на Херсон