СП: Китай разработал новый дрон CH-4, летающий со скоростью до 180 км/ч

Корпорация аэрокосмической науки Китая потратила несколько лет на то, чтобы создать мощнейший топливный двигатель специально для боевого беспилотника.

И вот сейчас можно полюбоваться на результат кропотливой работы.

Беспилотник CH-4, работающий на новом двигателе, взмыл в небо. Основным достижением данной техники будет то, что она развивает скорость до 180 км/ч, как крейсер. Также усовершенствованием является то, что он может свободно эксплуатироваться более 30 часов”, – говорится в публикации.

Китайские беспилотники имеют большую популярность среди африканских и арабских стран. Также их оценили по достоинству и Соединенные Штаты.