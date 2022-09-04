СП: Китай разработал новый дрон CH-4, летающий со скоростью до 180 км/ч

Корпорация аэрокосмической науки Китая потратила несколько лет на то, чтобы создать мощнейший топливный двигатель специально для боевого беспилотника.

И вот сейчас можно полюбоваться на результат кропотливой работы.

Беспилотник CH-4, работающий на новом двигателе, взмыл в небо. Основным достижением данной техники будет то, что она развивает скорость до 180 км/ч, как крейсер. Также усовершенствованием является то, что он может свободно эксплуатироваться более 30 часов”, – говорится в публикации.

Китайские беспилотники имеют большую популярность среди африканских и арабских стран. Также их оценили по достоинству и Соединенные Штаты.

Опубликовано: Силивончик Алина

 

 





 

 

 

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