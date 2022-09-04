Дональд Трамп признался в идеологической симпатии к Ленину

Экс-президент США Дональд Трамп рассказал, что ему нравится во взглядах Владимира Ленина.

4 сентября бывший американский президент Дональд Трамп выступил на митинге перед своими сторонниками, где процитировал Владимира Ленина, сказавшего, что те, кто считает голоса на выборах куда важнее, чем личности избирающихся кандидатов.

По мнению Трампа, в этом своём утверждении Ленин абсолютно прав, поскольку за всю мировую историю множество стран сталкивалось с фактом фальсификации выборов.

При этом Дональд Трамп напомнил, что считает нелегитимной победу Джо Байдена на минувших президентских выборах в Соединённых Штатах.