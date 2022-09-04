Bloomberg: жители Британии впали в панику из-за остановки «Северного потока»

Издание Bloomberg утверждает, что среди британцев распространяются панические настроения, связанные с уровнем энергобезопасности их страны.

Бывший лидер торговой компании Energy UK Анджела Найт дала интервью американской газете Bloomberg, где сообщила, что считает Владимира Путина ответственным за развязывание энергетической и экономической войны против стран Европейского союза, США и Великобритании.

По мнению Найт, после остановки работы российского газопровода "Северный поток" подавляющее число британцев находятся в состоянии паники.