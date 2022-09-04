Дачные эксперты подсказали, как ухаживать за клубникой осенью, чтобы она дала большой урожай

Основная задача в этот период обеспечение ягоде условий для того, чтобы она хорошо перезимовала.

Многие дачники обрезают листья в начале августа, и напрасно.

Дело в том, что клубника трижды за сезон наращивает листья: рано весной (эти листья живут 30–70 дней, затем отмирают), летом после уборки урожая (тоже живут 30–70 дней) и осенью - с конца сентября и по начало октября (эти листья уходят под зиму).

В итоге весенние и летние листья образуют к осени хороший слой природной мульчи. Она предохраняет корни от вымерзания. А если листья срезать в августе, защиты не останется, растения могут погибнуть.

По этой причине рекомендуется сухие листья убирать весной. А вот то, что необходимо сделать, - это обрезка усов. Если их оставить, они сильно истощат материнское растение, снизят зимостойкость и урожайность.

Осень - время обработки клубники от болезней. По-хорошему ее надо было бы обработать еще летом, после цветения. Но ремонтантная земляника плодоносит до осени, поэтому и борьба с инфекциями смещается на октябрь.

В этот период надо обеззаразить плантацию ягоды бордоской жидкостью (1-процентной) - из расчета 1 л на 1 кв. м. Вторую обработку - провести весной, до цветения – бордоской жидкостью с такой же нормой расхода.

С вредителями бороться в этот период бессмысленно: они уже спрятались. Но есть смысл перекопать междурядия - на глубину 15 см. И комья при этом не разбивать: насекомые и личинки, которые там находятся, замерзнут зимой.

Осенью также надо организовать защиту ягоде, обеспечить снегозадержание. Самое простое - набросать на плантацию хвороста. Еще один вариант - укрыть плантацию еловыми или сосновыми ветками.

Пересаживать клубнику в средней полосе можно до середины сентября. В южных районах – до начала октября. Если осень дождливая, то поливать не надо. Но, если сентябрь-октябрь выдались засушливыми, полив необходим.

Провести его следует за 2 недели до промерзания почвы, в средней полосе это - вторая половина октября. Норма осеннего полива – 6 ведер на 1 кв. м.