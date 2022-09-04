Шольц: РФ не является надёжным поставщиком энергоносителей и нарушает контракты
Олаф Шольц уверен, что Россия утратила статус надёжного поставщика энергоресурсов в страны Европы.
В воскресенье канцлер Германии Олаф Шольц публично заявил, что Россия более не может считаться надёжным поставщиком ископаемых источников энергии в европейские страны.
По мнению Шольца, Россия давно стала нарушать свои газовые контракты с государствами Европейского союза и коллективного Запада, используя энергоносители как оружие.
При этом Олаф Шольц заверил население Германии в том, что немцы и все граждане, проживающие на территории страны, переживут грядущую зиму.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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Шольц: РФ не является надёжным поставщиком энергоносителей и нарушает контракты
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