Баятович: Сербия обеспечила себя газом из России до конца зимы
Глава компании "Сербиягаз" Баятович Душан утверждает, что его страна обеспечена российским газом на весь грядущий отопительный сезон.
4 сентября глава сербской компании "Сербиягаз" Баятович Душан публично заявил, что Сербия надёжно обеспечена поставками газа из России до конца грядущей зимы, ввиду чего все частные домовладения в стране будут обеспечены энергией.
Примечательно, что накануне глава Министерства иностранных дел Венгрии Петер Сийярто сообщил, что поддерживает решение правительства Сербии не вводить санкции против России, поскольку понимает, что венгерский и сербский народы нуждаются в дешёвом российском газе во время зимы.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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