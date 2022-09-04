Глава компании "Сербиягаз" Баятович Душан утверждает, что его страна обеспечена российским газом на весь грядущий отопительный сезон.

4 сентября глава сербской компании "Сербиягаз" Баятович Душан публично заявил, что Сербия надёжно обеспечена поставками газа из России до конца грядущей зимы, ввиду чего все частные домовладения в стране будут обеспечены энергией.

Примечательно, что накануне глава Министерства иностранных дел Венгрии Петер Сийярто сообщил, что поддерживает решение правительства Сербии не вводить санкции против России, поскольку понимает, что венгерский и сербский народы нуждаются в дешёвом российском газе во время зимы.