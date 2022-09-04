Католическая церковь причислила папу римского Иоанна Павла I к лику блаженных

В Ватикане папа римский Франциск провел торжественную мессу в ходе которой причислил Иоанна Павла I к лику блаженных.

Папа Римский Франциск провел праздничную мессу на площади святого Марка, в ходе которой причислил Ионана Павла I к лику блаженных.

Несмотря на пасмурную погоду на главной площади Ватикана собрались десятки тысяч верующих, включая президента Италии Серджио Маттарелла.

Под аплодисменты присутствующих на здании собора святого Петра открылось огромное изображение Иоанна Павла I с неизменной отрытой улыбкой, за что он в свое время получил народное прозвище "улыбающийся Папа".