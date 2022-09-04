Продюсер Дзюник о трауре Пугачевой на похоронах Горбачева: «Это слезы по тому прошлому, когда она была королевой»

Продюсер Леонид Дзюник иронично прокомментировал приход Аллы Пугачевой на прощание с Михаилом Горбачевым.

По всему было видно, что Примадонна крайне расстроена и даже плакала во время церемонии.

По мнению продюсера, Горбачев крайне хорошо относился к творчеству советской артистки и именно в ту эпоху ей дозволено было быть королевой. Именно поэтому, Дзюник уверен, российская знаменитость так оплакивала первого президента СССР.

“Ну несомненно, она имела в то время очень хорошую жизнь и пировала как могла, у нее все было замечательно. Поэтому эти слезы конечно оправданны. Она была счастлива в то ушедшее время, когда можно было быть королевой. А сейчас у нее все по-другому”, – сказал Дзюник.

Напомним, вчера прошла церемония прощания с Михаилом Горбачевым, которого не стало в возрасте 92 лет.